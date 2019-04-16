"Нуреев" Серебренникова получил "Золотую маску"

Режиссёр принял награду и поблагодарил "единственный театр, в котором можно сделать такой большой спектакль" — Большой.

Постановка "Нуреев" режиссёра Кирилла Серебренникова получила премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в балете". Вручение престижной награды проходит на Исторической сцене Большого театра в Москве.

"Золотую маску" приняли создатели спектакля о выдающемся танцовщике ХХ века Рудольфе Нурееве — хореограф Юрий Посохов и Кирилл Серебренников, а также исполнители главных ролей.

— Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, — Большой театр. У нас была отличная команда, — сказал режиссёр, получая награду. Он добавил, что сожалеет из-за отсутствия композитора балета Ильи Демуцкого.

Серебренников также выдвинут на премию за сценографию балета в "Нурееве", а также как режиссёр и сценограф постановки "Маленькие трагедии" в Гоголь-центре.

Напомним, что 8 апреля суд освободил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде по делу о хищении бюджетных средств. Перед этим режиссёр провёл много времени под домашним арестом.