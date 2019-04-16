В Белгороде экс-главу уголовного розыска задержали за избиение мужчины

Подполковнику грозит до 10 лет тюрьмы по статье "Превышение должностных полномочий".

Бывший начальник уголовного розыска Белгорода задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает Управление МВД по региону.

— По предварительным данным, бывший начальник уголовного розыска УМВД России по Белгороду обвиняется в превышении должностных полномочий, в результате чего 39-летнему жителю областного центра были причинены телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, подполковник Алексей Морозов избил мужчину 5 января сначала в служебной машине, а потом в отделении городского УВД. Пострадавший получил перелом рёбер.

По данным полиции, Морозову было предъявлено обвинение и сейчас следствие проверяет причины и обстоятельства произошедшего. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по статье "Превышение должностных полномочий".

Ранее в Краснодаре сотрудники полиции жестоко избили мужчину при задержании.