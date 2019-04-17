Вход на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе сделают бесплатным

Ранее появлялось предложение брать плату за билеты, а полученные деньги потратить на благотворительность.

Вход на стадион, где будут проходить главные украинские дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, не может стоить даже незначительную сумму, ведь это противоречит законодательству. Об этом сообщил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

— Я не являюсь участником этих переговоров, но, насколько мне известно, они продавать билеты не могут. Была идея по поводу того, чтобы потратить деньги от продажи этих билетов на благотворительность, но это запрещает закон. Поэтому сегодня группы ищут механизм, как решить этот вопрос, — отметил он в прямом эфире канала "112 Украина".

Он также рассказал, что ранее между командами Порошенко и Зеленского была достигнута договорённость о том, что сами дебаты — это желание кандидатов и для их проведения не будут браться бюджетные средства. По его словам, мероприятие в НСК "Олимпийский" обойдётся кандидатам в 6–8 миллионов гривен на двоих.

Ранее Лайф рассказывал, что штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко подписали соглашение о дебатах.