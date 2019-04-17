В Пусане конфисковали протаранившее мост российское судно

Менее чем через неделю капитана сухогруза будут судить. Кораблём же теперь будет управлять южнокорейский экипаж.

Российское судно Seagrand, протаранившее мост в Южной Корее, конфисковали власти портового города Пусан, где и произошёл инцидент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию — оператора судна "Гранд-Шиппинг".

По словам представителя фирмы, на сухогрузе теперь будут работать южнокорейские моряки. Российская команда 17 апреля 2019 года вернётся во Владивосток.

Капитана корабля 23 апреля ждёт суд. По данным администрации Пусана, в момент инцидента он был нетрезв.

Как сообщал Лайф, 28 февраля судно водоизмещением шесть тысяч тонн врезалось в участок между опорами моста в Пусане. Как написали южнокорейские СМИ, оно пробило в мосту дыру размером пять на пять метров.

Позже выяснилось, что, отходя от причала, оно повредило пришвартованную рядом яхту. Трое моряков пострадали.