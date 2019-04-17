Суд Канады потребовал пересмотреть дело об отдыхе Трюдо на Багамах

Уже третий год продолжается спор о том, нарушил ли премьер-министр страны этические нормы, отправившись на частный остров мусульманского принца Ага-Хана.

Федеральный суд Канады потребовал пересмотра дела об отдыхе премьер-министра Джастина Трюдо на Багамах в гостях у лидера мусульман-исмаилитов принца Карима Ага-Хана. Об этом сообщает CBC.

Напомним, поездка состоялась в 2016 году на рождественских каникулах. После возвращения Трюдо против него начали расследование: премьера подозревали в нарушении этических норм. Рассматривали также вопрос о том, насколько правомерно было для семьи Трюдо лететь на отдых на частном вертолёте.

В 2017 году дело утряслось: не нашли свидетельств того, что Ага-Хан получал деньги за лоббирование интересов канадского правительства.

Теперь федеральный судья Патрик Глисон потребовал снова рассмотреть дело.