Суд Канады потребовал пересмотреть дело об отдыхе Трюдо на Багамах

Федеральный суд Канады потребовал пересмотра дела об отдыхе премьер-министра Джастина Трюдо на Багамах в гостях у лидера мусульман-исмаилитов принца Карима Ага-Хана. Об этом сообщает CBC.
Напомним, поездка состоялась в 2016 году на рождественских каникулах. После возвращения Трюдо против него начали расследование: премьера подозревали в нарушении этических норм. Рассматривали также вопрос о том, насколько правомерно было для семьи Трюдо лететь на отдых на частном вертолёте.
В 2017 году дело утряслось: не нашли свидетельств того, что Ага-Хан получал деньги за лоббирование интересов канадского правительства.
Теперь федеральный судья Патрик Глисон потребовал снова рассмотреть дело.
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