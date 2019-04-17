Климкин заявил о "деградации" россиян из-за любви к Сталину

По словам украинского дипломата, граждане России перестали "различать добро и зло".

Рекордный уровень одобрения россиянами фигуры Иосифа Сталина не даёт покоя главе МИД Украины Павлу Климкину, который увидел в этом "злокачественную цивилизационную мутацию". Об этом дипломат написал в своей статье для "Исторической правды".

— Здоровое общество, нормальные люди просто по определению не способны любить, славить, уважать тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов их же соотечественников, — написал он.

По словам министра, результаты опроса свидетельствуют об укреплении "культа Сталина" в РФ, необходимом для подчинения народа. При этом он констатирует, что общество в России в 2019 году стало сталинистским, и называет это "новой реальностью, которую придётся учитывать".

Климкин призывает "не только Украину, но и весь мир" не игнорировать этот факт. Он уверен, что россияне становятся "зомбированными и дегуманизированными", ведь им нравится "тиран и убийца" Сталин. Также он отмечает "деградацию" российского общества, которое "перестало различать добро и зло".

Ранее Лайф рассказывал, что уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд. Наши журналисты попытались разобраться, за что.