СМИ: ЦРУ вынудило Трампа выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей"

Изначально глава Белого дома не был настроен на столь жёсткие меры, пишет ведущее американское издание, однако глава ЦРУ нашла к нему подход.

Высылка 60 российских дипломатов из США в 2018 году произошла под влиянием главы ЦРУ Джины Хаспел, пишет The New York Times.

По данным издания, изначально президент США Дональд Трамп эту идею не одобрил, однако согласился после разговора с Хаспел.

Отмечается, что на главу Белого дома подействовали даже не столько её слова, сколько фотографии, которые она ему показала: на них были изображены дети, госпитализированные якобы с отравлением нервно-паралитическим веществом "Новичок", а также убитые им же утки.

По мнению источников газеты, это явилось блестящим примером умения Хаспел оказать психологическое давление на собеседника и нажать на его "эмоциональную струну".

Напомним, в марте 2018 года Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.