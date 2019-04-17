США не смогли убедить Турцию отказаться от российских С-400

В Анкаре надеются, что это не приведёт к санкциям, и по-прежнему рассчитывают на покупку американских ЗРК Patriot.

В ходе прошедших на этой неделе консультаций представители США и Турции не смогли прийти к единому мнению и преодолеть разногласия относительно покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что развертывание Турцией российских систем, по мнению Пентагона, является угрозой американским истребителям в регионе. В то же время официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что у его страны есть повод беспокоиться о собственной безопасности.

Он также выразил надежду, что США не будут вводить санкции против Турции из-за покупки С-400, поскольку это приведёт к "негативным последствиям". И добавил, что Анкара по-прежнему не против приобрести американские ЗРК Patriot.

— Было бы интересно проверить, какие из них лучше, — сказал Калын.

Ранее Лайф сообщал, что Турция допускает внесение изменений в характеристики ракетных комплексов С-400 по запросу США.