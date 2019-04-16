Турция может внести коррективы в параметры С-400 по запросу США

Такое решение Анкара может принять только в том случае, если Вашингтон докажет наличие угрозы.

Турция не исключает, что может внести коррективы в технические параметры покупаемых ею российских комплексов С-400. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

— С-400, вероятнее всего, будут охранять стратегически важные города Турции и объекты в районе Стамбула и Анкары. В то же время самолёты F-35 будут дислоцированы на авиабазе в турецкой Малатье. Эти города расположены далеко друг от друга, — говорит Акар, его слова приводит агентство Anadolu.

По его словам, коррективы могут быть внесены, если Соединённые Штаты докажут наличие угрозы.

Напомним, что ранее вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35. Однако турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял, что не откажется от сделки с РФ. Позже он отметил, что поставки российского комплекса в Турцию могут произойти до июля.