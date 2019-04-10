Эрдоган заявил, что поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля

Поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут произойти до июля 2019 года. Об этом после визита в Москву заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

По его словам, покупка Анкарой ракетных систем является предметом международного интереса.

— Наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция своё решение. Мы им заявляем, что это завершённое дело, — сказал Эрдоган, не исключив, что поставки С-400 произойдут даже раньше, чем до июля.

Напомним, что ранее вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35.

При этом ранее президент страны Реджеп Эрдоган заявлял, что не откажется от сделки с РФ. Российский сенатор Алексей Пушков назвал требования Вашингтона пустыми угрозами.