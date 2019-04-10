Эрдоган заявил, что поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля

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Эрдоган заявил, что поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля

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Реджеп Эрдоган. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут произойти до июля 2019 года. Об этом после визита в Москву заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

По его словам, покупка Анкарой ракетных систем является предметом международного интереса.

Наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция своё решение. Мы им заявляем, что это завершённое дело, — сказал Эрдоган, не исключив, что поставки С-400 произойдут даже раньше, чем до июля.

Напомним, что ранее вице-президент США Майк Пенс предъявил ультиматум властям Турции: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в НАТО и покупка самолётов F-35.

При этом ранее президент страны Реджеп Эрдоган заявлял, что не откажется от сделки с РФ. Российский сенатор Алексей Пушков назвал требования Вашингтона пустыми угрозами.

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