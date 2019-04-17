На восстановление сгоревшего Нотр-Дама уже собрали миллиард евро

Сумма пожертвований, обещанных на восстановление повреждённого сильным пожаром собора Парижской Богоматери, достигла одного миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Le Parisien.
По данным издания, средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также от общественных фондов, занимающихся сбором пожертвований от Министерства культуры Франции.
Напомним, крупнейший за всю историю пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля вечером. Спустя примерно час после возгорания рухнули шпиль и крыша католического храма. Спасатели сумели предотвратить обрушение здания, когда до катастрофы оставались считаные минуты. Спустя более чем 12 часов удалось полностью ликвидировать возгорание. Французские СМИ назвали возможную причину пожара.
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