Опрос показал, в каких сферах хотят работать российские студенты

В исследовании приняли участие учащиеся ведущих российских университетов, изучающие медицину, общественные, гуманитарные и технические науки.

Сотрудники Высшей школы экономики выяснили, в каких сферах российские студенты надеются найти работу. О результатах исследования сообщает RT.

Так, работу в коммерческом секторе надеются найти 28% респондентов. Среди них почти треть (32%) является студентами направления "Технические науки".

Управленческая работа в этом же секторе привлекает 19%. В основном этим интересуются те, кто изучает общественные науки. Заниматься предпринимательской деятельностью хотят 13% студентов.

Такая же доля опрошенных хочет работать в бюджетной сфере. Более половины из них составляют студенты-медики.

В научной и академической сфере планируют работать около 10% студентов. Служба в органах государственной власти привлекает 9,5% опрошенных. Около 2,6% респондентов вообще не собираются работать.

В опросе принимали участие студенты ведущих российских вузов, которые обучаются по таким направлениям, как общественные, гуманитарные и технические науки, медицина и другие.

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