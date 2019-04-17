Пенсионерка из Москвы перевела мошеннику 3,5 миллиона ради выигрыша в лотерее

Неизвестный сулил женщине большую удачу в лотерее, но лишь завладел накоплениями пенсионерки.

Пожилая женщина из Москвы попалась на уловки мошенника и перевела неизвестному 3,5 миллиона рублей. О беде, которая случилась с пенсионеркой 1944 года рождения, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

— Установлено, что с 5 февраля по 5 марта неизвестное лицо осуществляло звонки на телефон потерпевшей, — цитирует агентство заявление полицейских.

Неизвестный обещал москвичке крупный выигрыш, ради которого якобы и нужно было перевести эти деньги. Полиция проводит проверку.

В конце марта в Москве пожилую женщину ограбили на два миллиона рублей.