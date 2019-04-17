В Башкирии учительница избила пенсионерку из-за её просьбы сделать музыку потише

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множество гематом.

Правоохранительные органы Башкирии проводят проверку по факту случая в селе Прибельском, где пожилую женщину избила учительница местной школы. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В полицию поступило заявление, собраны материалы, принимается процессуальное решение, — заявили полицейские.

В группе во "ВКонтакте" "Подслушано Кармаскалы" днём ранее появилось сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что в два часа ночи её мать, 78-летнего инвалида III группы, избила завуч по воспитательной работе. Поводом стала просьба пенсионерки сделать потише музыку в машине.

Лайф ранее рассказывал, что в Анапе два месяца назад мужчина расстрелял соседей из-за того, что те громко слушали музыку, а в ответ на замечание угрожали ему молотками.