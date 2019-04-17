Авторы "Мстителей" просят не распространять спойлеры "Финала"

Братья Руссо заявили о том, что главный злодей Танос всё ещё требует от фанатов тишины.

16 апреля в Сети появилась экранная копия нескольких ключевых сцен фильма "Мстители. Финал". Мировая премьера фильма состоится 26 апреля. После утечки данных режиссёры фильма (Энтони и Джо Руссо) попросили фанатов не раскрывать подробности сюжета.

В частности, братья опубликовали письмо, в котором отметили, что Танос всё ещё требует тишины от фанатов. Эта фраза была отсылкой к кампании против спойлеров к фильму "Мстители. Война бесконечности", которую Marvel запустила перед выходом ленты в апреле прошлого года.

Напомним, в России фильм "Мстители. Финал" покажут 29 апреля. Это на 5 дней позже, чем в других странах. Ранее была опубликована реклама "Финала", в которой Капитан Марвел показала свои силы.