Кремль отреагировал на планы осуждённого за шпионаж Берга просить о помиловании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы осуждённого в РФ за шпионаж подданного Норвегии Фруде Берга просить о помиловании. По его словам, Владимир Путин примет решение помиловать норвежца или нет, если соответствующий запрос с соблюдением всех необходимых процедур поступит в Кремль.

— В случае если прошение поступит, пройдёт все инстанции, будем ждать решения главы государства, — заявил Песков.

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга за шпионаж против России. Его задержали сотрудники ФСБ при получении документов с секретными данными, касающихся Военно-морского флота России. Документы норвежцу передавал россиянин Алексей Житнюк. Уже после озвученного приговора Берг отметил, что будет просить о помиловании.