Посетители красноярского зоопарка до смерти закормили козлёнка

На официальном сайте зоопарка написали трогательную историю от лица десятимесячного животного.

Посетители Красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" перекормили десятимесячного козлёнка сырыми овощами, из-за чего произошло вздутие желудка, и малыш погиб.

На официальной странице зоопарка в соцсети "Вконтакте" опубликовали трогательную историю от лица погибшего козлёнка.

— Привет! Я — винторогий козёл, меня зовут Коралл. Мне 10 месяцев. У меня уже выросли небольшие рожки, и я очень горжусь собой. В парке мне живётся хорошо. Работники отдела копытных заботятся обо мне, вкусно кормят, дают много сена и немного овощей, наливают в поилку свежую воду.... Вчера в нашем парке было много-много гостей, а сегодня я умер. Меня перекормили морковью и капустой посетители парка, — говорится в сообщении.

Кроме того, малыш от своего лица просит гостей зоопарка не кормить животных принесённой с собой едой. Корма, которые продаются на месте, специально ограничены в количестве, чтобы зверей не перекармливали. Он также напоминает, что, покупая билет, посетители уже обеспечивают едой обитателей зоопарка.

Ранее Московский зоопарк также обратился к своим гостям с просьбой не подкармливать их обитателей.