Медведев: Бизнес в России измучен проверками

По мнению главы кабмина, представители бизнес-сообщества близки к тому, чтобы попросить государство если не помогать, то хотя бы "просто не мешать" им.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчёта о работе кабинета министров в Госдуме напомнил о главных проблемах бизнеса в нашей стране. По его словам, предпринимательское сообщество буквально измучено разными проверками и просит власти не создавать новых проблем.

— Первое — деловая среда принципиально иного качества. Если мы спросим у бизнеса, что им мешает, то в ответ услышим: главное — не создавать новых проблем, лучше не помогать, а просто не мешать. Бизнес измучен разными проверками, это тоже не секрет, — заявил Медведев.

Отметим, что тема защиты бизнеса оказалась одной из ключевых и на прозвучавшем в феврале Послании Федеральному собранию страны. Президент России Владимир Путин потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства, и заявил, что добросовестный бизнес "не должен постоянно ходить под статьёй".