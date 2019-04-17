Писателю Быкову долго не оказывали помощь, приняв его за пьяного

Проблемы со здоровьем начались у него ещё в Екатеринбурге перед вылетом в Уфу, но тогда он отказался от медицинской помощи.

Писателю Дмитрию Быкову стало плохо ещё вчера, 16 апреля, когда он подлетал к Уфе. Как сообщает Mash, сигнал о помощи с борта воздушного судна поступил в 12:33, но приземлился самолёт только через полчаса. На земле его уже ждала скорая помощь.

Отмечается, что к медикам публицист попал в возбуждённом состоянии, размахивая руками. Электрокардиографию удалось сделать с большим трудом. После этого Быкова отправили в больницу.

Мужчине более получаса не оказывали медицинскую помощь, так как подумали, что он пьян. Проблемы со здоровьем начались у него ещё в Екатеринбурге перед вылетом в Уфу, но тогда он отказался от осмотра.

Уже на высоте в десять тысяч метров писателя начало рвать. На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску. Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лёг в проходе.

Напомним, поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков был госпитализирован в башкирской столице, где должен был читать лекцию "Русский анекдот как литературный жанр".