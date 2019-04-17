Скворцова заявила, что Россия смогла взять под контроль распространение ВИЧ

Уровень заболеваемости остался прежним благодаря увеличению охвата бесплатных диагностики и лечения.

Благодаря увеличению охвата ВИЧ-тестирования населения и доступа инфицированных к антиретровирусной терапии процент заболеваемости в России остался на уровне прошлых лет. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает РИА "Новости".

— Нам удалось, пожалуй, впервые за последнее десятилетие взять под контроль ВИЧ-инфекцию. Заболеваемость больше не растёт: она осталась на уровне предыдущих двух лет. Нам понятно, почему получилось так сделать: потому что мы до 38 миллионов граждан (это 26% населения) увеличили охват бесплатным тестированием, — объяснила Скворцова.

По словам министра, сейчас охват бесплатного лечения ВИЧ-пациентов составляет 60%. К концу 2019 года планируется превысить 70% и достичь 90% к 2020 году.

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