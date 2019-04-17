В России Mercedes отзывает более 700 автомобилей

Mercedes отзывает 762 автомобиля в России из-за вероятности неполадки автоматической системы экстренного вызова и подушек безопасности, сказано на сайте Росстандарта.
Так, отзыву подлежат 739 автомобилей модели Mercedes-Benz X-CLASS (470), выпущенных в период с января по декабрь 2018 года.
— Причиной отзыва транспортных средств является автоматическая система экстренного вызова, которая может не функционировать. Из-за этого в случае аварии или другой экстренной ситуации экстренный вызов не сможет быть отправлен автоматической системой. В этом случае экстренные службы не смогут быть направлены к автомобилю автоматической системой экстренного вызова, — сказано на сайте.
На автомобилях произведут кодировку SCN-кодирования в блоке управления Hermes.
Также отзовут 23 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter V-Class (447), которые были реализованы с января 2019-го.
Причиной стало то, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира "может оторваться пластмассовая крышка, за которой находится подушка безопасности". Кроме того, крышка или её части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что увеличит риск получения травм.
В конце марта Росстандарт отозвал автомобили марки Renault из-за неправильного расположения уплотнительной мембраны в усилителе тормозов.
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