Синоптики рассказали москвичам, когда погода позволит отправиться на шашлыки

Как прогнозируется, уже в понедельник, 22 апреля, в столице ожидается до 17 градусов тепла.

У жителей Москвы будет хорошая возможность отправиться на шашлыки в ближайшие выходные — 20–21 апреля: именно в эти дни ожидается оптимальная для них погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В эти выходные можно выходить на шашлык. Погода будет комфортная и тёплая, — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, в субботу ожидается до +12 градусов, а в воскресенье — до +15 градусов. Уже в начале следующей рабочей недели, в понедельник, ожидается до +17 градусов.

Порадовал синоптик и ещё одним: в этом году лето будет тёплым.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов сообщил, что в Москву до майских праздников могут вернуться снегопады, но это вполне нормальное явление.