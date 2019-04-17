Россиянам рассказали, каким будет лето

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Россиянам рассказали, каким будет лето

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Синоптики прогнозируют, что предстоящее лето на территории России будет тёплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По нашим прогнозам, не ожидается холодное лето. [Температура] будет около и выше нормы, — уточнил метеоролог.

По его словам, в ближайшие выходные в Москве температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла, а ночью будет резко падать ближе к нулевой отметке. В начале следующей недели, как отметил Вильфанд, ожидается от 15 до 17 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали москвичам, когда погода позволит отправиться на шашлыки.

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