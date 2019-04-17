Депутат поддержала употребление слов "редакторка" и "блогерка"

Депутат Госдумы, замглавы Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина высказала поддержку в адрес использования феминитивов, в частности таких слов, как "редакторка" и "блогерка". По её мнению, в будущем это будет языковой нормой. Об этом сообщает агентство "Москва".
— Язык — живой организм. Со временем они попадут в словарь. Я могу предположить, что время потребует введения этих норм в словари. Но только время всё расставит на свои места, — сказала Пушкина.
Она также добавила, что, являясь защитником прав женщин, выступает за гендерное равенство и будет его добиваться и "в языковой среде в том числе".
Ранее филолог-русист Московского государственного университета Владимир Елистратов высказал мнение о том, что феминитивы в русском языке станут нормой лишь через несколько десятилетий.
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