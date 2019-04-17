Писателя Быкова ввели в искусственную кому

Его состояние оценивается как тяжёлое, врачи не планируют перевозку пациента в Москву.

Российский писатель и журналист Дмитрий Быков введён в искусственную кому, в Москву его перевозить пока не собираются. Об этом сообщил главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов агентству городских новостей "Москва".

— Состояние его оценивается как тяжёлое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием, — сказал Молчанов.

Быков был госпитализирован в одну из больниц города Уфы, у него подозрение на инсульт.

Проблемы со здоровьем начались у писателя ещё 16 апреля в Екатеринбурге перед вылетом в Уфу. На борту самолёта ему стало плохо.