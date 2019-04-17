Украинские политики устроили потасовку в прямом эфире с криками "Ты покойник!"

Участники телешоу упрекнули друг друга в смене политической позиции, называли оппонента иудой и перебежчиком.

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко устроили потасовку в прямом эфире на телеканале "112 Украина". Соответствующее видео появилось на YouTube.

Как отмечается, Червоненко и Гончаренко упрекнули друг друга в смене политической позиции. Первый назвал парламентария иудой, на что тот назвал оппонента перебежчиком. Они перешли на повышенные тона и на личности, а потом встали с мест и едва не устроили драку. Избежать её помогли ведущие, которые начали разнимать гостей, но соратник Порошенко успел толкнуть бывшего министра.

Перепалка продолжилась неэфирной лексикой: гости ток-шоу называли друг друга "предателем", "покойником" и "не мужчиной".

Стоит добавить, что это далеко не первая перепалка между Гончаренко и Червоненко. В прошлый раз они едва не подрались из-за спора, кто достоин победить во втором туре президентских выборов. Перепалка, как и в этот раз, сопровождалась оскорбительной лексикой.

Уже вне эфира Гончаренко ранее дрался с депутатом Вадимом Ивченко. Соратник Порошенко также известен зелёными перчатками, в которых он появился на заседании ПАСЕ.