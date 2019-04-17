В Афинах четыре человека пострадали при попадании молнии в акрополь

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В Афинах четыре человека пострадали при попадании молнии в акрополь

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Фото: © РИА Новости/Владимир Родионов

Удар пришёлся рядом с будкой охранников, ранения получили двое смотрителей и двое туристов.

Молния сломала молниеотвод и попала в Афинский акрополь, пострадали четыре человека, сообщает newsit.gr.

Удар молнии случился недалеко от будки охранников возле Эрехтейона. Ранения получили двое смотрителей, а также двое туристов. На место инцидента были вызваны машины скорой помощи, пострадавшие госпитализированы.

Ранее молния ударила в пассажирский лайнер при посадке в Шереметьево. Самолёт удалось благополучно посадить, никто из пассажиров не пострадал.

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