Медведев заверил, что налоги в ближайшие шесть лет не повысятся

Для этого была скорректированы налоговая система и ставка НДС, отметил глава кабмина.

Налоги в России в ближайшие шесть лет увеличиваться не будут. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.

— Мы приняли принципиальное решение — в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать, — сказал Медведев.

По словам главы правительства, для этого была скорректирована налоговая система и, в частности, ставка НДС.

Напомним, что с 1 января этого года в России выросла ставка налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Решение об увеличении НДС было принято, чтобы определить долгосрочные источники финансирования.