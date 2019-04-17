Медведев заверил, что налоги в ближайшие шесть лет не повысятся

Налоги в России в ближайшие шесть лет увеличиваться не будут. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.
— Мы приняли принципиальное решение — в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать, — сказал Медведев.
По словам главы правительства, для этого была скорректирована налоговая система и, в частности, ставка НДС.
Напомним, что с 1 января этого года в России выросла ставка налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Решение об увеличении НДС было принято, чтобы определить долгосрочные источники финансирования.
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