Boeing завершила финальное испытание лайнера 737 MAX с новым ПО

Следующим этапом для самолёта должен стать уже сертификационный полёт, который решит его дальнейшую судьбу.

Американская авиастроительная компания Boeing провела техническое лётное испытание лайнера 737 MAX с исправленным программным обеспечением. Теперь самолёт ожидает государственная сертификация. Об этом сообщил гендиректор компании Деннис Меленберг.

— Мы завершили официальное техническое лётное испытание с обновлённым программным обеспечением. Во время полёта на борту самолёта находились наши технические и проектные руководители. Это был финальный тест перед сертификационным полётом, — сказал он на видеозаписи, опубликованной в его "твиттере".

По словам Меленберга, этому предшествовало 120 тестовых полётов общей продолжительностью более 203 лётных часов с нагрузкой на обновлённую систему помощи пилотам MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Именно сбой этой системы мог стать причиной крушения самолётов 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Дональд Трамп посоветовал компании Boeing переименовать "проблемный" 737 MAX.