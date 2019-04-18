На Украине сторонники "новой церкви" захватили очередной храм УПЦ

Местные жители пожаловались, что полиция принимала активное участие в захвате религиозного учреждения, а настоятеля храма госпитализировали.

В селе Полесском Ровенской области сторонники "новой церкви" Украины при поддержке местной полиции захватили Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви. Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, захват их храма произошёл сразу же после того, как председатель обладминистрации Алексей Муляренко официально зарегистрировал общину "новой церкви" в регионе.

— Мы просили полицию, чтобы, как положено по закону, храм до решения суда опечатали. Но полицейские, особенно начальник отделения полиции Андрей Кушик, нас просто отогнали, создав специальный коридор. Люди слышали, что начальник полиции тайком, чтобы не видели, даже говорил активистам: "Давайте, давайте!", чтобы ломали двери, — заявил протоиерей Игорь Коспа.

Отмечается, что захвату храма предшествовал разговор настоятеля общины УПЦ отца Стефана Корольчука с начальником отделения полиции Березновского района Андреем Кушиком. О чём говорил полицейский со священником — неизвестно, но по завершении разговора настоятеля госпитализировали с инсультом.

Как сообщал Лайф, после признания Константинопольским патриархатом "новой церкви" украинских раскольников, каноническая православная церковь на Украине начала постоянно подвергаться давлению. По всей территории Незалежной были зафиксированы десятки случаев захвата храмов УПЦ сторонниками "новой церкви". В отдельных случаях нападению подвергались прихожане и священнослужители УПЦ.