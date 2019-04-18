Зеленский заявил об угрозах в свой адрес

По словам кандидата, за безопасностью его самого и членов его семьи следят полиция и охранная фирма.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью "РБК-Украина" рассказал, что ему угрожали.

Он отметил, что за безопасностью членов его семьи следят полиция и охранная фирма, а о личной охране он не так давно беседовал с главой украинского МВД Арсеном Аваковым.

При этом Зеленский благодарен тем, кто отвечает за безопасность его близких, и отмечает, что всё это — не шутки и не домыслы.

— Вы сами видели все эти истории со Службой безопасности. Я понимаю, что в Службе безопасности полно суперспециалистов, полно нормальных людей. Но есть разные люди, как везде. Поэтому всему этому противостоять я один не способен, — отметил Зеленский.

Ранее шоумен рассказал, для чего он хочет победить на выборах президента страны. Напомним, что украинцы выберут главу государства 21 апреля. На высший пост в стране претендуют два человека — Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.