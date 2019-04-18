Зеленский раскритиковал запрет российских соцсетей на Украине

По словам шоумена, власти должны были для начала предложить людям альтернативу, а уже потом запрещать.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказался по поводу введённого пару лет назад запрета на использование российских соцсетей. В целом шоумен и политик эту идею поддерживает, вот только реализована она была в корне неверно, рассуждает он.

По словам Зеленского, сперва власти должны были создать для украинцев альтернативу — свои социальные сети взамен российских, а уже потом что-то запрещать.

— И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят, — заявил Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина". — Ты дай людям платформу — вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение — и "хлопни" те.

Напомним, что в мае 2017-го Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковой системы "Яндекс". Указанные ресурсы были заблокированы на территории страны, и лишь после этого Незалежная приступила к своего рода "импортозамещению". Всего было две попытки, и обе обернулись крахом. Уже в сентябре 2017 года прекратила своё существование социальная сеть Ukrainians, призванная заменить запрещённую на Украине "ВКонтакте". А позже и новая украинская социальная сеть "ЕСвое", которая должна была прийти на смену закрывшемуся проекту Ukrainians, потерпела крах на этапе запуска.