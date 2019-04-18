Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Таким образом, наша страна приняла ответные меры на санкции Незалежной.
— Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры, — заявил Медведев на заседании кабмина.
Речь идёт об украинской продукции машиностроения, металлообработки и лёгкой промышленности.
Как ранее сообщал Лайф, Киев расширил перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.
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