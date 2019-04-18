В Воронеже предъявили обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС

Следственный комитет установил, что виновник происшествия неоднократно нарушал ПДД и злоупотребляет спиртным.

45-летнему жителю Воронежа, который на "мерседесе" сбил 21-летнего курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство.

— По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Mercedes, умышленно, желая наступления смерти курсанту МЧС, совершил наезд на последнего, причинив потерпевшему множественные телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый не только не признал вину, но и отказался от дачи показаний. Следствие установило, что у мужчины вторая группа инвалидности, ряд тяжёлых заболеваний, также он злоупотребляет спиртным. Кроме того, на его счету числится 46 нарушений ПДД.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. А пострадавший курсант после госпитализации был направлен на амбулаторное лечение.

Как сообщал Лайф, большой общественный резонанс вызвало видео ДТП в Воронеже, на кадрах которого "мерседес" сбивает мирно стоявшего на обочине курсанта МЧС Давида Геворгяна. Инцидент произошёл в начале апреля, однако водителя нашли далеко не сразу. Когда же его задержали, выяснилось, что он является злостным нарушителем правил дорожного движения.