Диетолог рассказала, как избежать рака кишечника

Ранее специалисты Оксфордского университета выяснили, что ежедневное потребление красного и переработанного мяса приводит к онкологическим заболеваниям.

Риск рака кишечника заметно снижается, если уменьшить потребление мясных полуфабрикатов и разнообразить рацион овощами. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Лайфом.

— Это относится только к переработанному мясу, а именно, к полуфабрикатам и колбасным изделиям. Потому что не столько мясо влияет на развитие онкологических заболеваний, сколько добавки и консерванты, продукты копчения и другие продукты, которые содержатся в переработанном мясе, — сказала Русакова.

Поэтому у людей, потребляющих колбасные изделия, высокий риск появления как доброкачественных, так и злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Однако отварное мясо не приносит такого вреда.

— Если говорить о красном мясе, то употребление его должно быть два-три раза в неделю в количестве 100–150 грамм. Если мы говорим о питании, то чем разнообразнее оно будет, чем больше в рационе — в том числе в комбинации с мясом — будет овощей, тем, естественно, все вредные влияния будут снижаться, — заявила Русакова.

Она отметила, что пищевые волокна овощей способствуют быстрому прохождению пищи через желудочно-кишечный тракт и снижают контакт вредных веществ со слизистой кишечника.

Напомним, ранее специалисты Оксфордского университета выяснили, что небольшое количество красного и переработанного мяса, если его употреблять ежедневно, может повысить риск развития рака кишечника.