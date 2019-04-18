В Польше вновь осквернили обелиск на кладбище воинов Красной армии

Российский МИД выразил возмущение этой "хулиганской выходкой". Местные власти заверили, что монумент будет приведен в порядок.

Еще одно захоронение советских воинов на территории Польши стало жертвой нападения неизвестных вандалов, сообщили в российском МИД. На этот раз хулиганы осквернили центральный обелиск на кладбище солдат и офицеров Красной армии, погибших при освобождении города Явора от гитлеровской оккупации.

Насколько сильно поврежден памятник, неизвестно. Однако по словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, полиция уже начала расследование инцидента, а местные власти заверили, что монумент будет приведен в порядок.

Тем не менее, факты вандализма по отношению к захоронениям и памятникам советским воинам на территории Польши фиксируют регулярно.

— К сожалению, мы видим в целом неконструктивное отношение властей в целом к этому вопросу, — указала Мария Захарова. — Пренебрежение мемориалом является следствием проводимой официальной Варшавой государственной политики, направленной на перелицовку собственной, а в общем уже и мировой истории.

Ранее стало известно, что власти Польши снесли уже порядка 100 памятников Красной армии с 2014 года, когда в республике началась кампания по борьбе с установленными в честь красноармейцев мемориалами. Вместе с тем подсчитано, что в 2018 году советские памятники в Польше 37 раз подверглись вандализму и сносу.