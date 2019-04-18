Путин высказался за участие французских клубов в КХЛ

Президент России Владимир Путин призвал представителей французского бизнеса посодействовать в вопросе участия одного из хоккейных клубов страны в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Он отметил, что данный вопрос относится не столько к бизнесу, сколько к гуманитарным кругам и не помешал бы укреплению деловых связей двух стран.
— Я имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги, — заявил Путин.
Напомним, что в Кремле проходит встреча Владимира Путина с представителями французского бизнеса.
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