Путин высказался за участие французских клубов в КХЛ

Президент России Владимир Путин призвал представителей французского бизнеса посодействовать в вопросе участия одного из хоккейных клубов страны в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он отметил, что данный вопрос относится не столько к бизнесу, сколько к гуманитарным кругам и не помешал бы укреплению деловых связей двух стран.

— Я имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги, — заявил Путин.

Напомним, что в Кремле проходит встреча Владимира Путина с представителями французского бизнеса.