В Петербурге уточнили число пострадавших в результате наезда BMW на пешеходов

В результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Петербурга пострадали шесть человек. Среди них один ребёнок и двое иностранцев. Все они были госпитализированы, об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

— В Мариинскую больницу доставлены мужчина в тяжелом состоянии, гражданка Эстонии и гражданин Германии в [состоянии] средней тяжести. В [больницу имени] Джанелидзе мужчина и женщина в [состоянии] средней тяжести. В [больницу] Раухфуса ребенок (в состоянии) средней тяжести, — написала она в "Твиттере".

Напомним, автомобиль BMW после столкновения с "пежо" на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки наехал на толпу пешеходов. Один из пострадавших после ДТП упал в воду.