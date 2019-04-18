В Германии предъявлены обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

Мужчина признал, что лично видел, как людей отправляют в газовые камеры и потом сжигают в крематориях.

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, находившегося к востоку от Гданьска. Об этом сообщает газета Welt.

Как отмечается, подозреваемый Бруно Д. служил в польском лагере с 9 августа 1944 года по 26 апреля 1945 года. За этот период нацисты убили по меньшей мере 5230 человек в газовых камерах при помощи голода, пыток или токсичных инъекций.

В ходе добровольного допроса мужчина признал, что лично видел, как людей отправляли в газовые камеры и потом жгли в крематориях. Когда он поступил на службу, ему было всего 17 лет. Бруно Д. заявил, что никогда не разделял нацистских взглядов и вступил в СС из-за болезни сердца. Это означало, что он пригоден к службе только в качестве охранника.

Он отметил, что сочувствовал убитым пленникам, но свою вину признавать отказался, подчеркнув, что если бы не он, то на его место нашли бы кого-то другого.

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