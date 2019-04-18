Порошенко созвал СНБО после решения суда по "Приватбанку"

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка". Об этом он написал в своём твиттере.
Совещание начнётся в 21:00.
Напомним, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский выиграл судебный процесс по делу о национализации его банка "Приватбанк". Киевский суд признал её незаконной. В свою очередь представители Нацбанка Украины намерены обжаловать вердикт в апелляционном суде.
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