США проигнорировали предложения России по предотвращению ядерной войны

Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление о недопустимости применения ядерного оружия, но ответа нет до сих пор.

В октябре 2018 года Россия обратилась к американским властям с предложением разработать совместное заявление на высшем уровне или соглашение о недопущении ядерной войны, а также документ по укреплению стратегической стабильности в мире. Однако Вашингтон никак не отреагировал на инициативу Москвы, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Москва предлагала документально зафиксировать намерение России и США действовать так, чтобы избегать военной конфронтации, тем более использовать в случае столкновений ядерное оружие, поскольку переход к данному типу вооружений может грозить обеим странам полным исчезновением.

— В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана,— говорилось в документе.

Также документ предписывал меры для предотвращения случайного или несанкционированного применения ядерного оружия.

Как писал Лайф, серьёзные опасения за безопасность в мире вызвал ранее выход США из Договора о РСМД. 7 февраля Госдепартамент Штатов вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта Владимир Путин подписал указ об ответном приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД.

Кроме того, под вопросом продления остаётся Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3. — Прим. Лайфа), который истекает в 2021 году. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду, что Москве удастся добиться от Вашингтона продления ДСНВ.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ, предусматривающий сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 штук, рассчитан на 10 лет. Обе стороны обязаны обмениваться информацией о количестве стратегических вооружений.