В МИД РФ отреагировали на доклад Мюллера: Ни единого доказательства

По словам представителя ведомства, авторы документа "фактически расписались" в том, что у них нет подтверждений "сговора" России и штаба Трампа.

В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому российскому делу нет ничего, что привлекало бы внимание. Об этом заявил директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

— Он [доклад] фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует, — цитирует Борисенко РИА "Новости".

Напомним, что в четверг, 18 апреля, Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он расследовал дело о "влиянии" России на американские выборы около двух лет — вплоть до марта 2019 года.

В итоге Мюллер подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом он считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.