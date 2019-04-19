В Кремле прокомментировали доклад Мюллера по "российскому делу"

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал дело о "влиянии" России на американские выборы около двух лет — вплоть до марта 2019 года.

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по так называемому российскому делу не несёт аргументированных доказательств того, что Россия якобы вмешивалась в избирательный процесс в Штатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы по-прежнему не принимаем подобных обвинений. С самого начала доклада мы говорили о том, что чем бы ни занимались следователи, они не найдут вмешательства, и Путин говорил об этом, ибо вмешательства не было. Но, собственно, публикация это лишний раз подтверждает, — рассказал он.

Песков также добавил, что американским налогоплательщикам стоило бы поинтересоваться, на что были потрачены их деньги — если в итоге никаких доказательств Мюллер не нашёл.

Напомним, что в четверг, 18 апреля, Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. В итоге он подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом он считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.