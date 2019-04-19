Лукашенко назвал отказ от русского языка потерей разума

Белорусский лидер отметил, что в язык люди вложили душу и он является общим достоянием.

В Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский, и отказаться от первого — всё равно что потерять разум. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту, пишет РИА "Новости".

— Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять своё сердце, он потеряет белорусский язык, — сказал Лукашенко.

По его словам, русский язык — общее достояние и в него люди вложили душу.

В 2017 году белорусский лидер подчеркнул, что потерять русский язык означает для населения страны "потерять историю, современность и будущее".