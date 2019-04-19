Российский альпинист погиб в горах в Новой Зеландии

В настоящее время местные власти пытаются выйти на связь с семьёй погибшего мужчины.

В Новой Зеландии на перевале Артура на острове Южный погиб альпинист из России, сообщает издание Stuff.co.nz.

Как отмечается, 13 апреля мужчина прибыл на базу "Кроу Хат" в национальном парке перевала Артура в компании двоих друзей. Альпинисты планировали взойти на гору Ланселот и спуститься по хребту Джеллико к горе Гвиневра.

Тело погибшего было найдено в двух километрах на север от Кроу Хат. В российском посольстве подтвердили, что мужчина был гражданином России, и сейчас служба помогает местной полиции выйти на связь с родственниками альпиниста.

В полиции также заявили, что имя россиянина не будет обнародовано до тех пор, пока им не удастся связаться с его близкими.

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