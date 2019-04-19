Песков рассказал Лайфу, чем Путин занимался во время дебатов на Украине

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Песков рассказал Лайфу, чем Путин занимался во время дебатов на Украине

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал Лайфу, что во время дебатов на Украине Владимир Путин занимался координацией действий по тушению пожаров в Забайкальском крае.

Он занимался координацией действий с участием МЧС по ликвидации пожаров, — заявил Песков, отметив, что глава государства предпочёл не наблюдать за "предвыборной агонией" в Незалежной.

Напомним, в Киеве на стадионе "Олимпийский" завершились дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Лайф вёл онлайн-трансляцию.

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