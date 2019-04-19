В Совфеде оценили дебаты Порошенко и Зеленского

Сенатор Владимир Джабаров признался, что действующий лидер Незалежной показал себя слабо.

Кандидаты на пост президента Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский выбрали неподходящую площадку для дебатов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Мне кажется, что такие серьёзные вопросы должны обсуждаться в более спокойной обстановке, в студии, — приводит его слова РИА "Новости".

Сенатор признался, что, на его взгляд, действующий лидер Незалежной показал себя слабо.

Джабаров обратил внимание, что Порошенко в качестве своих заслуг назвал евроинтеграцию, экономику, прекращение войны в Донбассе, однако "ничего этого не было достигнуто".

При этом Джабаров отметил, что Зеленский чувствует настроение аудитории и "выглядит более предпочтительно", в том числе и потому, что знает, как себя преподнести.

Как писал Лайф, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прошедшие дебаты показали продолжающийся обман украинцев.

Напомним, в ходе прошедших дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве действующий глава Незалежной Пётр Порошенко подчеркнул, что ему не стыдно за пять лет на посту президента. Его оппонент Зеленский отметил, что Порошенко украл эти годы у украинского народа.