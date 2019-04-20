Число пострадавших при пожаре в Забайкалье увеличилось до 17 человек

Отмечается, что в борьбе с пожарами задействованы 307 специалистов и 54 единицы техники.

В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадало 17 человек, восемь из них госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняется, в 11 из 14 населённых пунктов удалось справиться с возгоранием, при этом 108 человек были эвакуированы с места происшествия.

— Причинами увеличения территории пожаров являются сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха, — передаёт слова источника РИА "Новости".

Отмечается, что в наиболее опасные районы региона ведомство направило подкрепление.

Помимо спасателей 20 апреля в 03:00 мск прибудут два самолёта-амфибии Бе-200.

В настоящее время в борьбе с пожарами задействованы 307 специалистов и 54 единицы техники.

Как писал Лайф, общее количество людей, лишившихся жилья при пожаре в Забайкалье, приравнивается к 263. Среди них 28 детей.