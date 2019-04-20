Порошенко пожаловался Помпео на слова Зеленского

Лидер Незалежной Пётр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео осудил высказывания кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
— Во время разговора [я] выразил неприятие блокирования российской стороной объявления Пасхального перемирия в Донбассе, а также осудил применение моим оппонентом (Владимиром Зеленским. — Прим. Лайфа) термина "повстанцы ДНР/ЛНР" "в отношении российских оккупационных войск в Донбассе, — написал Порошенко в "Фейсбуке".
Кроме того, политик добавил, что он призвал Вашингтон к более активным мерам для освобождения задержанных украинских моряков, которые, по его мнению, "незаконно находятся в российских тюрьмах".
Порошенко также выразил Помпео благодарность за поддержку Киева на пути реформ.
Как писал Лайф, ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что его страна пришла на Украину надолго.
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