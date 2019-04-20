Трамп назвал доклад Мюллера сфабрикованным демократами

Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по "вмешательству РФ" в выборы 2016 года был сфабрикован представителями демократической партии.

— Определённые люди высказались в отношении меня в безумном докладе Мюллера, который сам по себе был написан 18 разгневанными демократами — ненавистниками Трампа, эти высказывания сфабрикованы, и абсолютно, — написал глава Белого дома в своём аккаунте в "Твиттере".

Также Трамп добавил, что он никогда не соглашался на дачу показаний, поэтому определённые высказывания он охарактеризовал как "полный бред".

При этом президент США призвал "предать правосудию" некоторых демократов-ненавистников, которые совершили такие серьёзные преступления, как шпионаж или измена.

Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. В итоге он подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом глава Минюста считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.